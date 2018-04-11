Два автомобиля превратились в груду железа после ДТП во Владивостоке

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cxe-2SZJT1U?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошёл в районе подъёма с остановки Молодёжная в сторону улицы Днепровская. Там не поделили трассу джип Mazda Proceed Marvieb легковая Mazda Demio. На место происшествия прибыли инспекторы ДПС.

По предварительной информации, из людей никто не пострадал, чего не скажешь о состоянии транспортных средств: оба автомобиля получили тяжёлые механические повреждения. Mazda Demio покинула место аварии в кузове эвакуатора.

Все детали произошедшего еще предстоит выяснить специалистам.