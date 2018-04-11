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03:40 (мск), источник: Восток Медиа

Два автомобиля превратились в груду железа после ДТП во Владивостоке

Во Владивостоке случилась серьёзная авария с участием джипа и малолитражки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошёл в районе подъёма с остановки Молодёжная в сторону улицы Днепровская. Там не поделили трассу джип Mazda Proceed Marvieb легковая Mazda Demio. На место происшествия прибыли инспекторы ДПС.

По предварительной информации, из людей никто не пострадал, чего не скажешь о состоянии транспортных средств: оба автомобиля получили тяжёлые механические повреждения. Mazda Demio покинула место аварии в кузове эвакуатора.

Все детали произошедшего еще предстоит выяснить специалистам.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в понедельник, 9 апреля, в Находке произошла серьёзная авария с участием двух легковых автомобилей. Виновник ДТП после инцидента отправился в реанимацию.

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