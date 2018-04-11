Десяток крышек украли с хабаровских колодцев за неделю

«Только за минувшую неделю в районах города сняли более десяти стальных крышек, каждая весом от 40 до 80 килограммов. Данный факт связан, скорее всего, с повышением цен на металлолом. Надо наказывать штрафами не только несунов, но и пункты приема вторсырья, где работают с нарушением правил», — сказала начальник аварийно-диспетчерской службы МУП «Тепловые сети» Оксана Четоркина.