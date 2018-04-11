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04:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Десяток крышек украли с хабаровских колодцев за неделю

В Хабаровске массово пропадают крышки колодезных люков: горожане сдают их на металлолом. Об этом представитель МУП «Тепловые сети» рассказала на заседании штаба по городскому хозяйству, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«Только за минувшую неделю в районах города сняли более десяти стальных крышек, каждая весом от 40 до 80 килограммов. Данный факт связан, скорее всего, с повышением цен на металлолом. Надо наказывать штрафами не только несунов, но и пункты приема вторсырья, где работают с нарушением правил», — сказала начальник аварийно-диспетчерской службы МУП «Тепловые сети» Оксана Четоркина.

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