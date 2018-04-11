Десяток крышек украли с хабаровских колодцев за неделю
В Хабаровске массово пропадают крышки колодезных люков: горожане сдают их на металлолом. Об этом представитель МУП «Тепловые сети» рассказала на заседании штаба по городскому хозяйству, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
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