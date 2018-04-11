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09:55 (мск), источник: Известия

Владелец магазинов Obi немецкий магнат Хауб пропал в Альпах

Немецкий миллиардер, руководитель группы Tengelmann, владеющей в том числе магазинами Obi, 58-летний Карл-Эриван Хауб пропал в субботу во время внетрассового лыжного спуска в Альпах, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Источник: AP 2018

По данным издания, Хауб, пропал в зоне Червино еще в субботу утром. Последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован в субботу вечером. В настоящее время его поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями.

Семья Хауба, являющаяся одной из самых богатых в мире, выделила для поиска магната значительную сумму денег. Координатор поисково-спасательных работ с итальянской стороны Адриано Фавре заявил, что поиски осложняются неблагоприятными метеоусловиями.

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