Владелец магазинов Obi немецкий магнат Хауб пропал в Альпах
Немецкий миллиардер, руководитель группы Tengelmann, владеющей в том числе магазинами Obi, 58-летний
Немецкий миллиардер, руководитель группы Tengelmann, владеющей в том числе магазинами Obi, 58-летний
По данным издания, Хауб, пропал в зоне Червино еще в субботу утром. Последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован в субботу вечером. В настоящее время его поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями.
Семья Хауба, являющаяся одной из самых богатых в мире, выделила для поиска магната значительную сумму денег. Координатор
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