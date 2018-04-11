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05:35 (мск), источник: Восток Медиа

Тяжелобольного жителя Высокогорного доставили в Хабаровск вертолётом МЧС

Вертолёт МЧС России вечером 10 апреля выполнил санитарный рейс в Хабаровском крае. Воздушное судно доставило в дальневосточную столицу тяжелобольного пациента из Ванинского района.

«В 21:00 по местному времени в Центр управления в кризисных ситуациях от Хабаровского территориального центра медицины катастроф поступило обращение на оказание помощи в проведении экстренной эвакуации тяжелобольного пациента по жизненным показаниям из посёлка Высокогорный», — сообщается в среду на сайте главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В 23:28 из краевого центра вылетел находящийся на постоянном дежурстве экипаж вертолёта Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На борту воздушного судна, направившегося в Высокогорный, находилась бригада врачей центра медицины катастроф.

По данным ведомства, в 4:47 11 апреля вертолёт вернулся в Хабаровск. Бригада скорой помощи доставила мужчину в одно из медицинских учреждений города. Во время полёта состояние больного не ухудшилось.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что жителей северных районов Хабаровского края в медицинские учреждения теперь доставляет новый вертолёт Ми-8. Его приобрели у Улан-Удэнского авиационного завода в конце 2017 года. Воздушное судно, на борту которого установлен современный медицинский модуль, несёт дежурство на базе авиакомпании «Восток».

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