Тяжелобольного жителя Высокогорного доставили в Хабаровск вертолётом МЧС

«В 21:00 по местному времени в Центр управления в кризисных ситуациях от Хабаровского территориального центра медицины катастроф поступило обращение на оказание помощи в проведении экстренной эвакуации тяжелобольного пациента по жизненным показаниям из посёлка Высокогорный», — сообщается в среду на сайте главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В 23:28 из краевого центра вылетел находящийся на постоянном дежурстве экипаж вертолёта Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На борту воздушного судна, направившегося в Высокогорный, находилась бригада врачей центра медицины катастроф.

По данным ведомства, в 4:47 11 апреля вертолёт вернулся в Хабаровск. Бригада скорой помощи доставила мужчину в одно из медицинских учреждений города. Во время полёта состояние больного не ухудшилось.