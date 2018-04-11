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07:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Студент пострадал от укуса клеща в Новосибирской области

В регионе планируют привить более четверти миллиона человек.

Первый укус клеща зафиксировали в Новосибирской области. Пострадавшим оказался студент, проживающий в Доволенском районе, который, скорее всего, поймал клеща, когда шел на учебу через лес.

— Важно знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой. Здесь их во много раз больше, чем в окружающем лесу. С наступлением теплых дней, появлением проталин на открытых территориях, нарастает опасность встречи с клещами, — отмечают в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что в 2017 году в области зарегистрировали 22 479 случаев обращений с покусами клещами. Заболело после этого 135 человек, все они не были привиты.

— Заражение людей носило бытовой характер и происходило при: посещении дачных участков — в 33,6% случаев; отдыхе на природе — 19%; заготовка дров, сена — 0,9%; сбор ягод, грибов — 4,3%; охота, рыбалка — 3,5%, приводят данные статистики в ведомстве.

Кстати, в этом году в области планирую привить от клещевого вирусного энцефалита на 20 тысяч человек больше, чем в прошлом — 266 060 человек.

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