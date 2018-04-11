Шесть человек погибли при крушении вертолета в Хабаровске

«Вертолет упал на одну из улиц, есть погибшие», — сообщили в управлении.

Информацию подтвердили в МЧС. «К нам поступила информация о падении вертолета в Хабаровске, сейчас на место выехала группа. Пока никаких подробностей нет», — сказал ТАСС представитель ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В экстренных службах агентству сообщили, что, по предварительным данным, шесть человек погибли в результате крушения вертолета.