Шесть человек погибли при крушении вертолета в Хабаровске
ХАБАРОВСК, 11 апреля. /ТАСС/. Вертолет упал на одну из улиц в Хабаровска, есть жертвы. Об этом ТАСС сообщили в
ХАБАРОВСК, 11 апреля. /ТАСС/. Вертолет упал на одну из улиц в Хабаровска, есть жертвы. Об этом ТАСС сообщили в
«Вертолет упал на одну из улиц, есть погибшие», — сообщили в управлении.
Информацию подтвердили в МЧС. «К нам поступила информация о падении вертолета в Хабаровске, сейчас на место выехала группа. Пока никаких подробностей нет», — сказал ТАСС представитель ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
В экстренных службах агентству сообщили, что, по предварительным данным, шесть человек погибли в результате крушения вертолета.
«На борту предварительно находились шесть человек. Все они погибли», — сказал источник.
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