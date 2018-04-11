В Хабаровске совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Вертолет совершил жесткую посадку в районе улиц Антенная — Хирургическая на пустыре, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

«В 11.30 (4.30 мск) 11 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю от начальника смены ДДС правительства Хабаровского края поступила информация о том, что в районе улиц Антенная — Хирургическая на пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолёт Ми-8 авиакомпании “Восток”. По предварительной информации на борту находилось шесть человек. Здания и сооружения не пострадали», — говорится в сообщении.