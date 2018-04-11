Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сына Табакова раскритиковали за фото со съемок фильма
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму
Нутрициологи назвали реальную норму воды для человека в день
Безрукова пришла в гости к Корчевникову в наряде за 11 тысяч
Рождение по мукамНа чем держится рынок торговли детьми в России
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму
Дочь Ренаты Литвиновой выросла копией мамы
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
США готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова «поймали» за нежными объятиями
Безрукова пришла в гости к Корчевникову в наряде за 11 тысяч
Серябкина выложила фото в мокрой майке без белья – СМИ
«Перебор»: в Сети об откровенном снимке Орловой
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
05:29 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

Вертолет совершил жесткую посадку в районе улиц Антенная — Хирургическая на пустыре, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю. «В 11.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Вертолет совершил жесткую посадку в районе улиц Антенная — Хирургическая на пустыре, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

«В 11.30 (4.30 мск) 11 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю от начальника смены ДДС правительства Хабаровского края поступила информация о том, что в районе улиц Антенная — Хирургическая на пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолёт Ми-8 авиакомпании “Восток”. По предварительной информации на борту находилось шесть человек. Здания и сооружения не пострадали», — говорится в сообщении.

Как отмечается, есть пострадавшие. На месте организованы поисковые работы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 СК проводит проверку после крушения вертолета в Хабаровске
Ми-8 совершил жесткую посадку на одну из улиц Хабаровска
США перебрасывают ударную группу ВМС в Средиземное море
Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Сирии
Шесть человек погибли при крушении вертолета в Хабаровске
Как Москва ответит Вашингтону, если США нанесут удар по Сирии
Украина арестовала еще одно российское судно у берегов Крыма
Цена санкций. Как сильно обвалится рубль
Продукты в магазинах будут дорожать не только из-за курса рубля
Спорт
«Рома» с Шиком выбила «Барселону» из Лиги чемпионов Все ожидали чуда в Манчестере, а оно случилось в Риме. В ответном матче "Рома" разбила "Барселону" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь