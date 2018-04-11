Серийного грабителя разыскивают в Челябинске
Он устраивал налеты в Тракторозаводском и Калининском районах.
Он устраивал налеты в Тракторозаводском и Калининском районах.
На счету неизвестного несколько грабежей в Челябинске. Врывался в небольшие магазинчики, грозил продавцам пистолетом и забирал из кассы деньги. В полиции не уверены, что оружие боевое.
Ущерб от его вылазок превысил 300 тысяч рублей. Пострадали магазины в Калининском и Тракторозаводском районах. Возбуждено уголовного дело за грабеж, по которому подозреваемому грозит до семи лет колонии. В полиции просят набирать 02, если
— Приметы подозреваемого: около 30 лет, славянской внешности, рост — 170−175 см., среднего телосложения. Был в одежде темных тонов, — рассказали в
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