Серийного грабителя разыскивают в Челябинске

Источник: Комсомольская правда

На счету неизвестного несколько грабежей в Челябинске. Врывался в небольшие магазинчики, грозил продавцам пистолетом и забирал из кассы деньги. В полиции не уверены, что оружие боевое.

Ущерб от его вылазок превысил 300 тысяч рублей. Пострадали магазины в Калининском и Тракторозаводском районах. Возбуждено уголовного дело за грабеж, по которому подозреваемому грозит до семи лет колонии. В полиции просят набирать 02, если что-то знаете о налетчике.