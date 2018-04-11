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06:09 (мск), источник: Восток Медиа

Малыши теряют волосы: в детском саду в Приморье превышено содержание радона

В Приморье в детском саду из-за повышенного содержания радона приостановили работу двух групп в детском саду № 36. Мама одного из детей пожаловалась на то, что у её ребёнка выпали волосы, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

В среду, 11 апреля, в приморском городе Находке произошло ЧП — пришлось приостановить работу двух групп.

Во время плановой проверки специалисты Роспотребнадзора установили превышения этого опасного вещества на первом этаже детского учреждения.

Кроме того, сегодня на местное телевидение позвонила мама одного из воспитанников детского сада № 36. Она сообщила, что её ребёнок потерял почти все волосы на голове. Она связывает это повышенным уровнем радона, который зафиксировали сотрудники Роспотребнадзора.

В дошкольном учреждении подтвердили информацию о закрытии помещений двух групп на первом этаже из-за повышенного уровня радона. Пока неизвестно, когда эксплуатацию помещений детского сада возобновят. Пока в детском саду идёт проветривание помещений и устанавливаются причины произошедшего.

Родители связывают повышенный уровень радона с прошедшим ремонтом и использованием токсичных строительных материалов. Однако в детском саду заверили, что ремонт был косметическим — денег хватило лишь на покраску и побелку.

Радон — это радиоактивный химический элемент, используемый в технике и медицине. При комнатной температуре является одним из самых тяжёлых газов. Может представлять опасность для здоровья и жизни.

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