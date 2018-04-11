Малыши теряют волосы: в детском саду в Приморье превышено содержание радона
В Приморье в детском саду
В Приморье в детском саду
В среду, 11 апреля, в приморском городе Находке произошло ЧП — пришлось приостановить работу двух групп.
Во время плановой проверки специалисты Роспотребнадзора установили превышения этого опасного вещества на первом этаже детского учреждения.
Кроме того, сегодня на местное телевидение позвонила мама одного из воспитанников детского сада № 36. Она сообщила, что её ребёнок потерял почти все волосы на голове. Она связывает это повышенным уровнем радона, который зафиксировали сотрудники Роспотребнадзора.
Родители связывают повышенный уровень радона с прошедшим ремонтом и использованием токсичных строительных материалов. Однако в детском саду заверили, что ремонт был косметическим — денег хватило лишь на покраску и побелку.
Радон — это радиоактивный химический элемент, используемый в технике и медицине. При комнатной температуре является одним из самых тяжёлых газов. Может представлять опасность для здоровья и жизни.
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