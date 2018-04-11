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06:14 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более 50 тыс. рублей выманили в Интернете у жительницы Усть-Кута

Уголовное дело возбуждено в Усть-Куте по факту мошенничества, совершённого в отношении 44-летней местной жительницы.

Как сообщает 11 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, женщина рассказала полицейским, что на одном из популярных сайтов в сети Интернет познакомилась с мужчиной, который воспользовался её доверчивостью и под разными предлогами выманил у женщины более 50 тыс. рублей.

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