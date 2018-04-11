Более 50 тыс. рублей выманили в Интернете у жительницы Усть-Кута
Уголовное дело возбуждено в Усть-Куте по факту мошенничества, совершённого в отношении 44-летней местной жительницы.
Как сообщает 11 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, женщина рассказала полицейским, что на одном из популярных сайтов в сети Интернет познакомилась с мужчиной, который воспользовался её доверчивостью и под разными предлогами выманил у женщины более 50 тыс. рублей.
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