Более 50 тыс. рублей выманили в Интернете у жительницы Усть-Кута

Как сообщает 11 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, женщина рассказала полицейским, что на одном из популярных сайтов в сети Интернет познакомилась с мужчиной, который воспользовался её доверчивостью и под разными предлогами выманил у женщины более 50 тыс. рублей.