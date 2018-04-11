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07:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирец напал с канцелярским ножом на налоговую инспекцию

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии и передали медикам.

Очевидцы сообщили о нападении мужчины с канцелярским ножом на инспекцию Федеральной налоговой службы по Кировскому району во вторник, 10 апреля.

— В здание на улице Мира, 63к2 забежал мужик с ножом, кидался на людей, себя порезал. Увезла «скорая помощь», угомонить его смог только наряд Росгвардии, — опубликованы слова очевидца в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

В региональном управлении Росгвардии подтвердили факт ЧП. Сообщение поступило на пульт дежурного с тревожной кнопки в 12:00. Прибывший на место экипаж Вневедомственной охраны Кировского района визуально оценил состояние, поведение, внешний вид мужчины и принял решение передать его медикам «скорой помощи».

Когда прибыли врачи, мужчина продолжил себя агрессивно вести, начал бросаться и на медиков. Сотрудникам Росгвардии пришлось применить силу, усадить дебошира в машину «скорой помощи», а также сопроводить ее до медицинского учреждения.

Сообщается, что в происшествии никто не пострадал.

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