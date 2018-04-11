СК назвал три возможные причины крушения вертолета в Хабаровске
ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. СК рассматривает три стандартных версии падения вертолета в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель дальневосточного следственное управления на транспорте СК РФ.
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