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06:26 (мск), источник: РИА Новости

СК назвал три возможные причины крушения вертолета в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. СК рассматривает три стандартных версии падения вертолета в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель дальневосточного следственное управления на транспорте СК РФ.

Источник: Агентство «Москва»

«Причины рассматриваем стандартные — неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилота», — сказал собеседник агентства.

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