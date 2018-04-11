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06:35 (мск), источник: VLADNEWS

Три француза с поврежденной яхты в Тихом океане доставлены в Приморье

Пострадавшие в четверг отправятся домой.

Судно Zim Ningbo под флагом Либерии в порт Славянка доставили трёх французов, которые потерпели крушение яхты в Тихом океане, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Накануне французам доставили документы с визами. В среду во второй половине дня они прибудут во Владивостоке, откуда днем в четверг вылетят домой.

Судно Zim Ningbo шло с Ямайки и зашло в Славянку для бункеровки.

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