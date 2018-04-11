В Индийском океане утонул житель Екатеринбурга

Житель Екатеринбурга погиб во время купания в Индийском океане. 55-летний мужчина был делегатом международной выставки военной техники DefExpo-2018, открывающейся сегодня в Индии, передает «Уралинформбюро».

По сведениям СМИ, утром 10 апреля екатеринбуржец отправился с коллегами купаться на пляж в городе Махабалипурам. В какой-то момент его накрыла волна, вытащить мужчину на сушу смогли лишь через некоторое время после этого спасатели.