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07:28 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Индийском океане утонул житель Екатеринбурга

Накрыло волной.

Житель Екатеринбурга погиб во время купания в Индийском океане. 55-летний мужчина был делегатом международной выставки военной техники DefExpo-2018, открывающейся сегодня в Индии, передает «Уралинформбюро».

По сведениям СМИ, утром 10 апреля екатеринбуржец отправился с коллегами купаться на пляж в городе Махабалипурам. В какой-то момент его накрыла волна, вытащить мужчину на сушу смогли лишь через некоторое время после этого спасатели.

Предварительной причиной гибели екатеринбуржца в больнице назвали утопление. Так ли это, станет ясно после вскрытия.

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