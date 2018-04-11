Полиция ищет свидетелей стрельбы по машине в Ангарске
В Ангарске полицейские проводят проверку по факту повреждения в результате стрельбы стекла автомобиля «Киа».
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В Ангарске полицейские проводят проверку по факту повреждения в результате стрельбы стекла автомобиля «Киа».
Как сообщает 11 апреля 2018 года
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