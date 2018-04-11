Полиция ищет свидетелей стрельбы по машине в Ангарске

Как сообщает 11 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в 14.20 10 апреля полицейские получили сообщение о происшествии во дворе дома № 3 в 59 квартале города, там же они обнаружили предмет, который мог использоваться для пневматического оружия. Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев произошедшего, изучают записи с камер видеонаблюдения.