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08:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Похитителей нефти задержали в Челябинской области

Им грозит до шести лет колонии.

На след банды вышли сотрудники управления экономической безопасности и ФСБ. Задерживали подельников при участии команды СОБРа. Южноуральцы сливали топливо из магистрального нефтепровода в Сосновском районе.

Для этого участники просто врезались в трубу и перекачивали нефть в большущие цистерны. Емкость грузили в «ГАЗель» и увозили. Затем находили покупателя. На двух участников группировки сейчас возбудили уголовные дела за кражу и покушение на кражу.

— Подозреваемым грозит до шести лет колонии. Суд отправил их в изолятор на время следствия, — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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