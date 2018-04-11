Похитителей нефти задержали в Челябинской области

На след банды вышли сотрудники управления экономической безопасности и ФСБ. Задерживали подельников при участии команды СОБРа. Южноуральцы сливали топливо из магистрального нефтепровода в Сосновском районе.

Для этого участники просто врезались в трубу и перекачивали нефть в большущие цистерны. Емкость грузили в «ГАЗель» и увозили. Затем находили покупателя. На двух участников группировки сейчас возбудили уголовные дела за кражу и покушение на кражу.