Из глубокой расщелины спасатели вытащили подростков в Приморье

Источник: ДЕЙТА

Около 9 часов вечера спасателям стало известно, что дети, два мальчика 13−14 лет и 13-летняя девочка, не смогли самостоятельно выбраться из расщелины скалы Дерсу Узала из-за травмы руки, которую получила школьница. Подростки обратились к спасателям с просьбой о помощи.

По прибытии на место происшествия, спасатели с помощью страховочных верёвок эвакуировали подростков к подножию утёса и передали пострадавшего ребенка медикам. Спасательная операция завершилась около полуночи 11 апреля.

По словам специалист по связям с общественностью ведомства Юлии Козицкой, днем по местным сопка отправились гулять мальчик и девочка. Вскоре они пришли к скале Дерсу Узала, которая весьма популярна не только среди местных жителей, но и среди путешественников. Дети спустились в расщелину, где девочка и повредила руки. Недолго думая, ребята решили вернуться домой, но подняться на свежий воздух школьница уже не смогла. На выручки пришел их общий друг, но даже вдвоем юноши не смогли помочь подруге. Тогда они приняли решение вызывать спасателей.

Всех детей осмотрели медики. Мальчиков отправили вместе с родителями домой, девочку госпитализировали с серьезной травмой руки.

Добавим, что скала Дерсу Узала — одиночный утес (монолитная вертикальная стена), расположен на окраине посёлка Кавалерово. Высота скалы 121 метр. Скала Дерсу Узала — уникальный геологический объект, памятник природы. За многие годы посещения данного объекта спасателям ни разу не приходилось выручать путешественников из беды. Ситуация с подростками — единичный случай.