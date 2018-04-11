Спасатели эвакуировали покупателей и персонал новосибирского ТРЦ «Аура»

В торговом центре проходят масштабные учения МЧС.
Масштабные пожарно-тактические учения с тренировкой по эвакуации проходят в новосибирском ТРЦ «Аура» в среду, 11 апреля. На месте находится фотокорреспондент «Комсомольской правды».
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