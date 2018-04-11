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07:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Екатеринбурга при столкновении двух иномарок погиб молодой мужчина

Еще две женщины находятся в больнице.

В центре Екатеринбурга сегодня ночью произошла смертельная авария. Около 01:20 напротив дома № 11б по улице Ленина столкнулись Toyоta Сelica и Renault Logan. По предварительным данным, 29-летний водитель японской иномарки, двигаясь со стороны Московской в сторону Сакко и Ванцетти, нарушил правила.

— На регулируемом перекрестке Ленина — Сакко и Ванцетти водитель в нарушении дорожного знака осуществлял поворот налево. В то время как движение здесь разрешено только прямо или направо. В результате Toyоta Сelica столкнулась с Renault Logan, которая двигалась со стороны Вайнера в сторону Сакко и Ванцетти, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В результате ДТП пострадали три человека. Две пассажирки Renault — женщины 27 и 29 лет — были доставлены в 23 больницу. 37-летний пассажир Toyоta от полученных травм скончался на месте. Водители обеих иномарок не пострадали.

По факту происшествия проводится проверка.

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