В центре Екатеринбурга при столкновении двух иномарок погиб молодой мужчина
Еще две женщины находятся в больнице.
Еще две женщины находятся в больнице.
В центре Екатеринбурга сегодня ночью произошла смертельная авария. Около 01:20 напротив дома № 11б по улице Ленина столкнулись Toyоta Сelica и Renault Logan. По предварительным данным, 29-летний водитель японской иномарки, двигаясь со стороны Московской в сторону Сакко и Ванцетти, нарушил правила.
— На регулируемом перекрестке Ленина — Сакко и Ванцетти водитель в нарушении дорожного знака осуществлял поворот налево. В то время как движение здесь разрешено только прямо или направо. В результате Toyоta Сelica столкнулась с Renault Logan, которая двигалась со стороны Вайнера в сторону Сакко и Ванцетти, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
В результате ДТП пострадали три человека. Две пассажирки Renault — женщины 27 и 29 лет — были доставлены в 23 больницу. 37-летний пассажир Toyоta от полученных травм скончался на месте. Водители обеих иномарок не пострадали.
По факту происшествия проводится проверка.
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