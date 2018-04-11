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07:48 (мск), источник: Apiural.ru

Пожар в торговом комплексе в Краснотурьинске потушен

ЕКАТЕРИНБУРГ. Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание в двухэтажном торговом комплексе в г. Краснотурьинске Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

Сигнал о ее сработке автоматически поступил на пульт пожарно-спасательной службы МЧС России 10 апреля в 15.16 (местн). Незамедлительно на место выехали пожарно-спасательные подразделения, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Оперативно персоналом торгового комплекса была организована эвакуация посетителей и сотрудников. Всего из здания эвакуированы 67 человек. Пострадавших в результате пожара нет.

Как установили пожарные дознаватели, возгорание произошло в помещении пиццерии на втором этаже торгового комплекса. Сработала автоматическая установка пожаротушения, которая позволила локально потушить возгорание. Одновременно с этим добровольная пожарная дружина торгового комплекса оперативно проложила рукавную линию от внутреннего пожарного крана к очагу возгорания и воспользовалась огнетушителем. В считанные минуты пожар был потушен, площадь возгорания составила 2 кв.м.

Пожарно-спасательные подразделения (4 единицы пожарно-спасательной техники, 17 человек) провели обследование всех помещений торгового комплекса, людей не обнаружено. Дополнительных действий со стороны сотрудников МЧС по тушению возгорания не потребовалось.

По предварительной версии, причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования.

© Служба новостей «АПИ».

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