Пожар в торговом комплексе в Краснотурьинске потушен
ЕКАТЕРИНБУРГ. Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание в двухэтажном торговом комплексе в г. Краснотурьинске Свердловской области.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание в двухэтажном торговом комплексе в г. Краснотурьинске Свердловской области.
Сигнал о ее сработке автоматически поступил на пульт
Оперативно персоналом торгового комплекса была организована эвакуация посетителей и сотрудников. Всего из здания эвакуированы 67 человек. Пострадавших в результате пожара нет.
Как установили пожарные дознаватели, возгорание произошло в помещении пиццерии на втором этаже торгового комплекса. Сработала автоматическая установка пожаротушения, которая позволила локально потушить возгорание. Одновременно с этим добровольная пожарная дружина торгового комплекса оперативно проложила рукавную линию от внутреннего пожарного крана к очагу возгорания и воспользовалась огнетушителем. В считанные минуты пожар был потушен, площадь возгорания составила 2 кв.м.
По предварительной версии, причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования.
© Служба новостей «АПИ».
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