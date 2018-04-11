В Уфе пассажирский автобус столкнулся с автомобилем: есть пострадавший
Одной из пассажирок маршрутки пришлось вызвать скорую помощь.
Одной из пассажирок маршрутки пришлось вызвать скорую помощь.
Вчера, 10 апреля, поздно вечером в Уфе произошло ДТП. На перекрестке улиц Софьи Перовской и Степана Кувыкина столкнулись иномарка Skoda Rapid и пассажирский автобус.
Как сообщили очевидцы, водитель легковушки, поворачивая налево, остановился, чтобы пропустить пешехода. В этот момент сзади в иномарку въехал корейский микроавтобус Hyundai County, следовавший по маршруту 110С. Оба транспортных средства практически не пострадали — отделались небольшими вмятинами и царапинами.
А вот одной пассажирке автобуса все же потребовалась медицинская помощь: при резком торможении маршрутки женщина сильно ударилась головой.
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