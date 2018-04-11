В Уфе пассажирский автобус столкнулся с автомобилем: есть пострадавший

Вчера, 10 апреля, поздно вечером в Уфе произошло ДТП. На перекрестке улиц Софьи Перовской и Степана Кувыкина столкнулись иномарка Skoda Rapid и пассажирский автобус.

Как сообщили очевидцы, водитель легковушки, поворачивая налево, остановился, чтобы пропустить пешехода. В этот момент сзади в иномарку въехал корейский микроавтобус Hyundai County, следовавший по маршруту 110С. Оба транспортных средства практически не пострадали — отделались небольшими вмятинами и царапинами.