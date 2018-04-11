Пожилая мать и её сын погибли при пожаре в Башкирии
Огонь тушили почти час.
Огонь тушили почти час.
Утром 11 апреля в Башкирии произошёл пожар, сообщает
О возгорании двух деревянных домов в деревне Тайкаш Караидельского района в диспетчерскую сообщили 05:03. Десять сотрудников экстренных служб на четырёх машинах тушили огонь около часа.
По информации правоохранительных органов в пожаре погибла женщина 1927 года рождения и её сын 1960 года рождения.
«Причина пожара устанавливается», — рассказала UFA.AIF.RU
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