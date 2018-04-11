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07:39 (мск), источник: АиФ Уфа

Пожилая мать и её сын погибли при пожаре в Башкирии

Огонь тушили почти час.

Утром 11 апреля в Башкирии произошёл пожар, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

О возгорании двух деревянных домов в деревне Тайкаш Караидельского района в диспетчерскую сообщили 05:03. Десять сотрудников экстренных служб на четырёх машинах тушили огонь около часа.

По информации правоохранительных органов в пожаре погибла женщина 1927 года рождения и её сын 1960 года рождения.

«Причина пожара устанавливается», — рассказала UFA.AIF.RU пресс-секретарь МЧС Башкирии Елена Мавлютова.

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