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07:38 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе «ВАЗ», выезжая со двора, сбил 77-летнего дедушку

Всего за минувшие сутки на дорогах республики пострадало 4 пешехода.

ДТП с пожилым пешеходом произошло 10 апреля в Уфе, сообщает ГИБДД по республике.

Днем на улице Рихарда Зорге 30-летний водитель на «ВАЗ-2112», выезжая со двора, 77-летнего дедушку. Пенсионер получил травмы.

Отмечено, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

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