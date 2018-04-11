В Уфе «ВАЗ», выезжая со двора, сбил 77-летнего дедушку
Всего за минувшие сутки на дорогах республики пострадало 4 пешехода.
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Всего за минувшие сутки на дорогах республики пострадало 4 пешехода.
ДТП с пожилым пешеходом произошло 10 апреля в Уфе, сообщает ГИБДД по республике.
Днем на улице Рихарда Зорге 30-летний водитель на «ВАЗ-2112», выезжая со двора, 77-летнего дедушку. Пенсионер получил травмы.
Отмечено, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
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