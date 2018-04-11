В Уфе «ВАЗ», выезжая со двора, сбил 77-летнего дедушку

В Уфе «ВАЗ», выезжая со двора, сбил 77-летнего дедушку

Всего за минувшие сутки на дорогах республики пострадало 4 пешехода.