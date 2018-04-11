Замначальника Госстройнадзора Ростовской области обвиняют в поучении взятки

По версии следствия, в мае 2017 года, находясь в своем служебном кабинете, обвиняемый получил от своего коллеги переданную гендиректором коммерческой организации взятку в сумме 250 тыс. рублей за направление материала об административном правонарушении в суд в преддверии истечения срока давности привлечения к административной ответственности.

О требовании обвиняемого передать ему деньги в качестве взятки руководитель компании и коллега мужчины, выступавший в качестве посредника, сообщили в управление ФСБ России по Ростовской области.