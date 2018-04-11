Замначальника Госстройнадзора Ростовской области обвиняют в поучении взятки

По версии следствия, в мае 2017 года, находясь в своем служебном кабинете, обвиняемый получил от своего коллеги переданную гендиректором коммерческой организации взятку в сумме 250 тыс. рублей за направление материала об административном правонарушении в суд в преддверии истечения срока давности привлечения к административной ответственности.
О требовании обвиняемого передать ему деньги в качестве взятки руководитель компании и коллега мужчины, выступавший в качестве посредника, сообщили в управление ФСБ России по Ростовской области.
Сейчас в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.
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