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09:57 (мск), источник: Городской репортер

Замначальника Госстройнадзора Ростовской области обвиняют в поучении взятки

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, в мае 2017 года, находясь в своем служебном кабинете, обвиняемый получил от своего коллеги переданную гендиректором коммерческой организации взятку в сумме 250 тыс. рублей за направление материала об административном правонарушении в суд в преддверии истечения срока давности привлечения к административной ответственности.

О требовании обвиняемого передать ему деньги в качестве взятки руководитель компании и коллега мужчины, выступавший в качестве посредника, сообщили в управление ФСБ России по Ростовской области.

Сейчас в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

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