В Индии утонул екатеринбургский делегат выставки вооружений DefExpo-2018
Уральца затащило в море огромной волной прилива. Береговая охрана спасти мужчину не успела.
Уральца затащило в море огромной волной прилива. Береговая охрана спасти мужчину не успела.
На одном из курортов Индии погиб житель Екатеринбурга. Об этом сообщает местная газета «The Times of India». Игорь Макаров несколько дней назад прибыл в город Тирувидантае, чтобы принять участие в выставке вооружений DefExpo-2018. Экспозиция откроется сегодня.
Трагедия произошла 8 апреля. 55-летний уралец из подразделения по изготовлению оружия вместе со своими коллегами отдыхал на частном курорте недалеко от Пяти Ратхов в Махабалипураме.
— В 9 утра во вторник Макаров вместе с двумя
После того, как тело российского делегата было найдено, медики осмотрели его и констатировали смерть. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия. Произошедшее расследует полиция Махабалипурама.
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