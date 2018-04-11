Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Итог опасного сближения самолетов ВКС РФ с эсминцем США у Сирии
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Врачи предупредили об опасности автокресел для младенцев
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Располневшая Надежда Бабкина испугала поклонников
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
Советские С-125 отличились, отвечая атаке Израиля
Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова «поймали» за нежными объятиями
Безрукова пришла в гости к Корчевникову в наряде за 11 тысяч
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Стало известно, когда вырастут коммунальные платежи в России
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
08:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Индии утонул екатеринбургский делегат выставки вооружений DefExpo-2018

Уральца затащило в море огромной волной прилива. Береговая охрана спасти мужчину не успела.

На одном из курортов Индии погиб житель Екатеринбурга. Об этом сообщает местная газета «The Times of India». Игорь Макаров несколько дней назад прибыл в город Тирувидантае, чтобы принять участие в выставке вооружений DefExpo-2018. Экспозиция откроется сегодня.

Трагедия произошла 8 апреля. 55-летний уралец из подразделения по изготовлению оружия вместе со своими коллегами отдыхал на частном курорте недалеко от Пяти Ратхов в Махабалипураме.

— В 9 утра во вторник Макаров вместе с двумя женщинами-делегатами отправился плавать в море за курортом. Когда они резвились, трое были вытащены в море огромной волной приливов. Два сотрудника береговой охраны спасли двух женщин, но не смогли спасти Макарова, — говорится в публикации.

После того, как тело российского делегата было найдено, медики осмотрели его и констатировали смерть. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия. Произошедшее расследует полиция Махабалипурама.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Умер автор хитов Киркорова
"Барселона" сенсационно уступила "Роме" 0:3, вылетев из Лиги Чемпионов
Удар по госдолгу: США могут ввести новые санкции против России
СМИ: российский истребитель пролетел над французским фрегатом
Украина арестовала еще одно российское судно у берегов Крыма
Продукты в магазинах будут дорожать не только из-за курса рубля
Ученые обнаружили в Гренландии «темную» зону на ледяном щите
Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Сирии
Шесть человек погибли при крушении вертолета в Хабаровске
Спорт
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута Четвертьфиналы Лиги чемпионов оказались взрывными. Из игры уже выбыли два главных фаворита турнира, причем оба были прилюдно унижены
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь