В Индии утонул екатеринбургский делегат выставки вооружений DefExpo-2018

На одном из курортов Индии погиб житель Екатеринбурга. Об этом сообщает местная газета «The Times of India». Игорь Макаров несколько дней назад прибыл в город Тирувидантае, чтобы принять участие в выставке вооружений DefExpo-2018. Экспозиция откроется сегодня.

Трагедия произошла 8 апреля. 55-летний уралец из подразделения по изготовлению оружия вместе со своими коллегами отдыхал на частном курорте недалеко от Пяти Ратхов в Махабалипураме.

— В 9 утра во вторник Макаров вместе с двумя женщинами-делегатами отправился плавать в море за курортом. Когда они резвились, трое были вытащены в море огромной волной приливов. Два сотрудника береговой охраны спасли двух женщин, но не смогли спасти Макарова, — говорится в публикации.