Разбойнику, убежавшему от челябинской полиции, дали новый срок
Его приговорили к девяти месяцам заключения.
Его приговорили к девяти месяцам заключения.
Громкий побег случился в начале января в Челябинске. 36-летнего Игоря Меркулова правоохранители возили на следственный эксперимент. На обратной дороге он открыл дверь полицейского «УАЗика» и сбежал. За это его осудили.
Арестовали Меркулова за серию разбойных нападений. Чтобы доказать его причастность, повезли на места преступлений. По дороге в изолятор уроженец Пласта отогнул обшивку задней двери «Бобика», открыл замок и дал деру. Полицейские объявили план «Перехват» и на следующий день беглеца поймали.
— За побег его приговорили к девяти месяцам
Кстати, за разбойные нападения приговор ему еще не вынесли.
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