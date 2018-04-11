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08:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Разбойнику, убежавшему от челябинской полиции, дали новый срок

Его приговорили к девяти месяцам заключения.

Громкий побег случился в начале января в Челябинске. 36-летнего Игоря Меркулова правоохранители возили на следственный эксперимент. На обратной дороге он открыл дверь полицейского «УАЗика» и сбежал. За это его осудили.

Арестовали Меркулова за серию разбойных нападений. Чтобы доказать его причастность, повезли на места преступлений. По дороге в изолятор уроженец Пласта отогнул обшивку задней двери «Бобика», открыл замок и дал деру. Полицейские объявили план «Перехват» и на следующий день беглеца поймали.

— За побег его приговорили к девяти месяцам колонии-поселения, — сообщила помощник прокурора Калининского района Оксана Шувалова.

Кстати, за разбойные нападения приговор ему еще не вынесли.

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