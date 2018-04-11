Директора стройфирмы осудили за хищение 5 млн при ремонте детсада в Каслях

Суд в Челябинске вынес приговор одному из руководителей строительной фирмы, которого признали виновным в хищении свыше 5 миллионов рублей при ремонте детского сада в Каслях, сообщает помощник прокурора Калининского района Наталья Козлова.

Установлено, что директор по строительству ООО «СтройКом плюс» вместе с коммерческим директором этой фирмы и другими лицами незаконно присвоил средства, которые выделялись на реконструкцию дошкольного учреждения из бюджета. В рамках муниципального контракта в 2014—2015 годах обвиняемый и его соучастники подписывали акты о приёмке выполненных работ и оформляли иных документы, точно зная, что работы не выполнены либо проведены с нарушениями.

«Подписанные документы явились основанием для расчета за выполненные работы и давали право на получение бюджетных денежных средств. Всего не выполнено на объекте работ на общую сумму 5 156 926 рублей 78 копеек. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года», — рассказала Наталья Козлова.