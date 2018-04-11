Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия «проучила задиру»: США получили сдачи и обиделись
В России построили тягач «Вощина-1»
Врачи предупредили об опасности автокресел для младенцев
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Располневшая Надежда Бабкина испугала поклонников
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму
Дочь Ренаты Литвиновой выросла копией мамы
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
СМИ: Джонсон заявил, что РФ "создает путаницу там, где всё ясно"
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова «поймали» за нежными объятиями
Безрукова пришла в гости к Корчевникову в наряде за 11 тысяч
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Макароны назвали диетической едой
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть свой регион
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
08:32 (мск), источник: АиФ Челябинск

Директора стройфирмы осудили за хищение 5 млн при ремонте детсада в Каслях

Руководитель подписывал документы о приёмке работ, которые не были выполнены.

Суд в Челябинске вынес приговор одному из руководителей строительной фирмы, которого признали виновным в хищении свыше 5 миллионов рублей при ремонте детского сада в Каслях, сообщает помощник прокурора Калининского района Наталья Козлова.

Установлено, что директор по строительству ООО «СтройКом плюс» вместе с коммерческим директором этой фирмы и другими лицами незаконно присвоил средства, которые выделялись на реконструкцию дошкольного учреждения из бюджета. В рамках муниципального контракта в 2014—2015 годах обвиняемый и его соучастники подписывали акты о приёмке выполненных работ и оформляли иных документы, точно зная, что работы не выполнены либо проведены с нарушениями.

«Подписанные документы явились основанием для расчета за выполненные работы и давали право на получение бюджетных денежных средств. Всего не выполнено на объекте работ на общую сумму 5 156 926 рублей 78 копеек. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года», — рассказала Наталья Козлова.

Представитель прокуратуры также пояснила, что суд в полном объёме удовлетворил иск администрации Каслинского муниципального района о взыскании незаконно перечисленных денег.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Двух волков застрелили у церкви. Почему обитатели леса идут в города?
Удар по госдолгу: США могут ввести новые санкции против России
СМИ: российский истребитель пролетел над французским фрегатом
Украина арестовала еще одно российское судно у берегов Крыма
Продукты в магазинах будут дорожать не только из-за курса рубля
Ученые обнаружили в Гренландии «темную» зону на ледяном щите
Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Сирии
Шесть человек погибли при крушении вертолета в Хабаровске
Спорт
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута Четвертьфиналы Лиги чемпионов оказались взрывными. Из игры уже выбыли два главных фаворита турнира, причем оба были прилюдно унижены
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь