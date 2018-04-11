В Башкирии сгорели два жилых дома, есть погибшие

На место происшествия прибыли девять единиц техники и 19 огнеборцев. Сотрудники пожарных подразделений установили, что происходит открытое горение двух жилых бревенчатых домов на одном участке.

«В 05.32 минуты пожар удалось локализовать, в 06.01 — ликвидировать открытое горение. В настоящий момент проводится проливка и разбор конструкций. Имеются пострадавшие, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ. — На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС. Причина пожара устанавливается».