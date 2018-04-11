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08:40 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии сгорели два жилых дома, есть погибшие

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В дежурную службу МЧС Башкортостана 11 апреля в 05.03 поступило сообщение о том, что по улице Свободы в деревне Тайкаш Караидельского района горит жилой бревенчатый дом.

На место происшествия прибыли девять единиц техники и 19 огнеборцев. Сотрудники пожарных подразделений установили, что происходит открытое горение двух жилых бревенчатых домов на одном участке.

«В 05.32 минуты пожар удалось локализовать, в 06.01 — ликвидировать открытое горение. В настоящий момент проводится проливка и разбор конструкций. Имеются пострадавшие, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ. — На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС. Причина пожара устанавливается».

Известно, что при пожаре погибли 58-летний мужчина и 91-летняя женщина.

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