На дорогу в Новосибирской области разлилась соляная кислота, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Инцидент произошел накануне днем в Убинском районе, в шести километрах от поселка Кожурла. Из фуры с цистерной марки Fredline на проезжую часть разлилась жидкость основе 5% раствора соляной кислоты.

Жидкость транспортировали для утилизации в город Курган.

«Опасности для местного населения и природной среде данное вещество в указанной концентрации не представляет. Водоемов вблизи места разлива нет», — рассказали в МЧС.

Предполагаемая причина произошедшего: неисправность запорной арматуры.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и МЧС, информацию передали в Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Природоохранную прокуратуру, Следственный комитет на транспорте.