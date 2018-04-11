На дорогу в Новосибирской области разлилась соляная кислота
По предварительной информации, причиной разлива стала неисправность запорной арматуры, рассказали в МЧС.
По предварительной информации, причиной разлива стала неисправность запорной арматуры, рассказали в МЧС.
На дорогу в Новосибирской области разлилась соляная кислота, об этом сообщает
Инцидент произошел накануне днем в Убинском районе, в шести километрах от поселка Кожурла. Из фуры с цистерной марки Fredline на проезжую часть разлилась жидкость основе 5% раствора соляной кислоты.
Жидкость транспортировали для утилизации в город Курган.
«Опасности для местного населения и природной среде данное вещество в указанной концентрации не представляет. Водоемов вблизи места разлива нет», — рассказали в МЧС.
Предполагаемая причина произошедшего: неисправность запорной арматуры.
На месте происшествия работали сотрудники полиции и МЧС, информацию передали в Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Природоохранную прокуратуру, Следственный комитет на транспорте.
Всего задействовано 17 человек, 7 ед. техники, из них от МЧС 3 человека, 1 ед. техники.
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