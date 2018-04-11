Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ударили по своим: санкции США против «РусАла» губят экономику ЕС
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
5 ошибок в воспитании, которые делают все родители
Стало известно о заплативших 7 млрд руб. за 25% Comedy Club
Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова «поймали» за нежными объятиями
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
5 ошибок в воспитании, которые делают все родители
Дочка Филиппа Киркорова впервые села на шпагат
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
Советские С-125 отличились, отвечая атаке Израиля
Брэд Питт уже полгода встречается с известным архитектором
Располневшая Надежда Бабкина испугала поклонников
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
08:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На дорогу в Новосибирской области разлилась соляная кислота

По предварительной информации, причиной разлива стала неисправность запорной арматуры, рассказали в МЧС.

На дорогу в Новосибирской области разлилась соляная кислота, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Инцидент произошел накануне днем в Убинском районе, в шести километрах от поселка Кожурла. Из фуры с цистерной марки Fredline на проезжую часть разлилась жидкость основе 5% раствора соляной кислоты.

Жидкость транспортировали для утилизации в город Курган.

«Опасности для местного населения и природной среде данное вещество в указанной концентрации не представляет. Водоемов вблизи места разлива нет», — рассказали в МЧС.

Предполагаемая причина произошедшего: неисправность запорной арматуры.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и МЧС, информацию передали в Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Природоохранную прокуратуру, Следственный комитет на транспорте.

Всего задействовано 17 человек, 7 ед. техники, из них от МЧС 3 человека, 1 ед. техники.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Теплая и дождливая погода придёт в Новосибирск к середине недели
Удар по госдолгу: США могут ввести новые санкции против России
СМИ: российский истребитель пролетел над французским фрегатом
Украина арестовала еще одно российское судно у берегов Крыма
Продукты в магазинах будут дорожать не только из-за курса рубля
Ученые обнаружили в Гренландии «темную» зону на ледяном щите
Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Сирии
Шесть человек погибли при крушении вертолета в Хабаровске
Спорт
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута Четвертьфиналы Лиги чемпионов оказались взрывными. Из игры уже выбыли два главных фаворита турнира, причем оба были прилюдно унижены
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь