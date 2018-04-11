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09:36 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гомеле вынесли приговор за жестокое убийство 13-летней давности

В Гомеле вынесли приговор по уголовному делу 13-летней давности.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об убийстве предпринимателя из Светлогорского района наша газета уже рассказывала (Дело было в Медкове, СБ за 6 марта 2018 года). Эта история произошла еще в 2005 году, но наказать всех виновных удалось только сейчас.

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Грузоперевозчик Эдуард К. из поселка Медков продал автомобиль, выручив за него более 10 тысяч долларов. Об этом узнал ранее судимый светлогорец Игорь Ш. и рассказал об этом знакомому Александру Х., а тот, заинтересовавшись, привлек еще двоих товарищей. Оговаривали детали дела вместе, но к дому предпринимателя отправились без информатора.

На вернувшегося домой Эдуарда напали, вывезли в лес и принялись жестоко избивать, требуя информацию о деньгах. Тот сказал: деньги дома, в сейфе. Еще живого его посадили в машину, пробив шины. Скончался предприниматель уже после отъезда своих убийц. А те порадоваться добыче не смогли: вынесенный из квартиры сейф оказался пуст.

Задержать всех сразу не удалось. В 2006 году осудили одного из подельников — Александра К., на месте преступления нашли окурки со следами его слюны. Чтобы привлечь к ответственности остальных, понадобились годы. Во время суда обвиняемые настаивали: убивать не собирались, когда оставляли жертву в машине, даже чуть приоткрыли окно и надрезали скотч, которым были обмотаны руки. Но суд счел доводы малоубедительными: преступники понимали, насколько серьезные увечья наносят человеку, видели, что его состояние стремительно ухудшается.

За разбой и убийство Александр Х. получил 19 лет в исправительной колонии в условиях строгого режима, Сергей А. — 15 лет 9 месяцев. Игоря Ш. признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в разбое, его наказание — 9,5 года. У всех троих конфискуют имущество. Кроме того, судебная коллегия частично удовлетворила и гражданский иск матери Эдуарда о материальной компенсации морального вреда.

valchencko@mail.ru.

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