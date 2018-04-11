В Самаре задержан руководитель госучреждения по подозрению в коррупции

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре по подозрению в незаконном получении 275 тысяч рублей задержали руководителя одного из госучреждений, сообщает старший инспектор ОИОС Елена Клышейко.

По данным полицейских, женщина получила незаконное денежное вознаграждение от подчиненных сотрудников за общее покровительство по службе.