Фура оборвала линию электропередач на Дзержинского и попыталась скрыться
Однако ее остановили на МКАД.
Однако ее остановили на МКАД.
Машина во время движения по перекрестку зацепила и оборвала линию электропередачи.
Водитель уехал с места происшествия, однако фуру остановили на МКАД. — Большегруз высотой более 5 м двигался в направлении МКАД.
На перекрестке он зацепил и оборвал линию электропередачи, после чего скрылся с места происшествия. Был задержан очевидцем уже на МКАД, — сообщает belta.by.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.