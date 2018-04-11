Неадекватный водитель с бутылками водки перекрыл Комендантский
Инцидент с участием крайне странного автомобилиста произошел ранним утром 11 апреля на севере Петербурга. Для бушующего водителя пришлось вызывать полицию.
Инцидент с участием крайне странного автомобилиста произошел ранним утром 11 апреля на севере Петербурга. Для бушующего водителя пришлось вызывать полицию.
Все произошло около 05:40 на пересечении Комендантского проспекта и Долгоозерной улицы, утверждают участники группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург». Фургон перегородил перекресток, за рулем оказался «невменяемый водитель» — гость города.
«Ругался, выкидывал бутылки
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