Неадекватный водитель с бутылками водки перекрыл Комендантский

Все произошло около 05:40 на пересечении Комендантского проспекта и Долгоозерной улицы, утверждают участники группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург». Фургон перегородил перекресток, за рулем оказался «невменяемый водитель» — гость города.