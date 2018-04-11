В Центральном районе Калининграда сгорела дача
В минувший вторник вечером пожар случился на улице Сызранской в Центральном районе Калининграда.
В минувший вторник вечером пожар случился на улице Сызранской в Центральном районе Калининграда.
На часах было 18.23, когда в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре. Как сообщает
Пожарные прибыли на место вовремя и справились с огнем. О пострадавших не сообщается. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты близлежащей
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