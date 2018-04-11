В Центральном районе Калининграда сгорела дача

На часах было 18.23, когда в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, там полностью выгорел кирпичный дачный домик, крытый шифером.

Пожарные прибыли на место вовремя и справились с огнем. О пострадавших не сообщается. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты близлежащей пожарно-спасательной части и спецчасти в составе 9 человек и 2 единицы техники.