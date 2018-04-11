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10:39 (мск), источник: РИА Новости

Врио губернатора Приморья выразил соболезнования в связи с крушением Ми-8

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Хабаровске, сообщает пресс-служба администрации края.

Источник: РИА "Новости"

Вертолет авиакомпании «Восток» упал 11 апреля в 11.30 (04.30 мск) на окраине Хабаровска. На борту находились шесть человек, все они погибли.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с авиакатастрофой в Хабаровске, которая унесла жизни шести человек. От себя лично и всех жителей Приморья выражаю сочувствие родным и близким погибших. Приморский край сопереживает этой трагедии. Светлая память ушедшим», — написано в телеграмме Тарасенко в адрес главы Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

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