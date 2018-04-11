Врио губернатора Приморья выразил соболезнования в связи с крушением Ми-8
ВЛАДИВОСТОК, 11 апр — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Хабаровске, сообщает
ВЛАДИВОСТОК, 11 апр — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Хабаровске, сообщает
Вертолет авиакомпании «Восток» упал 11 апреля в 11.30 (04.30 мск) на окраине Хабаровска. На борту находились шесть человек, все они погибли.
«Примите мои искренние соболезнования в связи с авиакатастрофой в Хабаровске, которая унесла жизни шести человек. От себя лично и всех жителей Приморья выражаю сочувствие родным и близким погибших. Приморский край сопереживает этой трагедии. Светлая память ушедшим», — написано в телеграмме Тарасенко в адрес главы Хабаровского края Вячеслава Шпорта.
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