Врио губернатора Приморья выразил соболезнования в связи с крушением Ми-8

Вертолет авиакомпании «Восток» упал 11 апреля в 11.30 (04.30 мск) на окраине Хабаровска. На борту находились шесть человек, все они погибли.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с авиакатастрофой в Хабаровске, которая унесла жизни шести человек. От себя лично и всех жителей Приморья выражаю сочувствие родным и близким погибших. Приморский край сопереживает этой трагедии. Светлая память ушедшим», — написано в телеграмме Тарасенко в адрес главы Хабаровского края Вячеслава Шпорта.