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09:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Из горевшего в Омске дома эвакуировали 15 человек

Пожар случился в Советском округе.

Вчера, 10 апреля, загорелся дом в Советском округе. Из-за того, что ЧП случилось днем, возгорание быстро заметили и вовремя вызвали спасателей. Внутри горевшего здания в тот момент было 15 человек, в том числе — двое детей. Они смогли выбраться на улицу сами.

По информации пресс-службы регионального МЧС, очаг возгорания находился в комнате площадью 12 квадратных метров на втором этаже. К моменту, когда на место приехали пожарные, она была полностью затянута дымом.

Пожар удалось потушить за 16 минут, работало звено газодымозащитной службы. По предварительным данным, причиной пожара стали проблемы при использовании бытовых электроприборов. В комнате сгорели вещи, закопчены стены и пол помещения. Причины и обстоятельства случившегося, а также материальный ущерб, причиненный пожаром, устанавливаются.

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