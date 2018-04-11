Из горевшего в Омске дома эвакуировали 15 человек
Пожар случился в Советском округе.
Пожар случился в Советском округе.
Вчера, 10 апреля, загорелся дом в Советском округе.
По информации
Пожар удалось потушить за 16 минут, работало звено газодымозащитной службы. По предварительным данным, причиной пожара стали проблемы при использовании бытовых электроприборов. В комнате сгорели вещи, закопчены стены и пол помещения. Причины и обстоятельства случившегося, а также материальный ущерб, причиненный пожаром, устанавливаются.
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