Из горевшего в Омске дома эвакуировали 15 человек

Вчера, 10 апреля, загорелся дом в Советском округе. Из-за того, что ЧП случилось днем, возгорание быстро заметили и вовремя вызвали спасателей. Внутри горевшего здания в тот момент было 15 человек, в том числе — двое детей. Они смогли выбраться на улицу сами.

По информации пресс-службы регионального МЧС, очаг возгорания находился в комнате площадью 12 квадратных метров на втором этаже. К моменту, когда на место приехали пожарные, она была полностью затянута дымом.