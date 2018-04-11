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09:34 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе задержан похититель детских игрушек

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Советском районе столицы республики сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали ранее судимого 52-летнего жителя Уфимского района. Он подозревается в краже игрушек.

По информации пресс-службы уфимского Управления МВД России, в полицию поступило заявление от сотрудника детского магазина. Работник сообщил, что посетитель похитил детскую машинку и куклу, стоимость которых составляет более шести тысяч рублей.

Сотрудники торговой точки пояснили, что мужчина, стараясь не привлекать внимание окружающих, взял с прилавка игрушки, прошел мимо кассы и поспешил скрыться с неоплаченным товаром. Но далеко убежать он не смог — похитителя игрушек успели задержать.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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