В Уфе задержан похититель детских игрушек
УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Советском районе столицы республики сотрудники
УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Советском районе столицы республики сотрудники
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Сотрудники торговой точки пояснили, что мужчина, стараясь не привлекать внимание окружающих, взял с прилавка игрушки, прошел мимо кассы и поспешил скрыться с неоплаченным товаром. Но далеко убежать он не смог — похитителя игрушек успели задержать.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
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