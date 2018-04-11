В Уфе задержан похититель детских игрушек

По информации пресс-службы уфимского Управления МВД России, в полицию поступило заявление от сотрудника детского магазина. Работник сообщил, что посетитель похитил детскую машинку и куклу, стоимость которых составляет более шести тысяч рублей.

Сотрудники торговой точки пояснили, что мужчина, стараясь не привлекать внимание окружающих, взял с прилавка игрушки, прошел мимо кассы и поспешил скрыться с неоплаченным товаром. Но далеко убежать он не смог — похитителя игрушек успели задержать.