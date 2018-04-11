В Челябинске расследуют обстоятельства смерти пациентки в лечебном учреждении

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смерти горожанки в лечебном учреждении. Заявление в следственные органы СКР поступило от родственников пациентки, скончавшейся в больнице после проведения операции. В каком именно учреждении умерла челябинка, не сообщается.