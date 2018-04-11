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09:40 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске расследуют обстоятельства смерти пациентки в лечебном учреждении

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смерти горожанки в лечебном учреждении. Заявление в следственные органы СКР поступило от родственников пациентки, скончавшейся в больнице после проведения операции. В каком именно учреждении умерла челябинка, не сообщается.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков, уголовное дело возбуждено по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека».

В рамках расследования уголовного дела следователи проведут комплекс необходимых следственных действий и дадут уголовно-правовую оценку действиям медицинских работников. Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель регионального следственного управления Денис Чернятьев.

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