Из-за аварии на подстанции в Березниках пострадало оборудование краевой больницы имени Вагнера

Аварийное отключение электроэнергии в Березниках не только оставило жителей без света, но и нанесло серьезный ущерб краевой больнице имени Вагнера.

От скачка напряжения сгорело больше 60 единиц техники. Серьезно пострадало и дорогостоящее медицинское оборудование. В поликлинике из строя вышел аппарат УЗИ. В операционном блоке больницы поврежден стерилизатор для инструментов. Также сгорели рециркуляторы, которые обеззараживали воздух в палатах и коридорах больницы. Установленный пару недель назад лифт в поликлинике также не работает. По самым скромным подсчетам ущерб составляет более 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевой больницы.