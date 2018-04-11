Из-за аварии на подстанции в Березниках пострадало оборудование краевой больницы имени Вагнера
Больше 60 единиц техники вышло из строя.
Больше 60 единиц техники вышло из строя.
Аварийное отключение электроэнергии в Березниках не только оставило жителей без света, но и нанесло серьезный ущерб краевой больнице имени Вагнера.
От скачка напряжения сгорело больше 60 единиц техники. Серьезно пострадало и дорогостоящее медицинское оборудование. В поликлинике из строя вышел аппарат УЗИ. В операционном блоке больницы поврежден стерилизатор для инструментов. Также сгорели рециркуляторы, которые обеззараживали воздух в палатах и коридорах больницы. Установленный пару недель назад лифт в поликлинике также не работает. По самым скромным подсчетам ущерб составляет более 5 миллионов рублей, сообщает
Напомним, в ночь с 6 на 7 апреля в Березниках на электроподстанции произошла серьезная авария на электроподстанции.
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