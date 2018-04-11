В Тукаевском районе затопило несколько деревень
Несколько деревень затопило в Тукаевском районе, об этом в соцсетях сообщают местные жители.
Несколько деревень затопило в Тукаевском районе, об этом в соцсетях сообщают местные жители.
По их словам, вода подступает к домам в селе Ильбухтино, Большая Шильна, в поселке Комсомолец и Манхэттен. Жители жалуются, что людям приходится своими силами бороться с водой, а ответственные люди серьезных действий не предпринимают.
Жители деревни Старые Ерыклы пишут, что на Солидарной улице у многих затопило гаражи, бани и погреба.
Напомним, жители села
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