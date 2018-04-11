Колеса 18 автомобилей порезал ножом 27-летний нижегородец
Происшествие случилось в Вознесенском районе.
Происшествие случилось в Вознесенском районе.
В Вознесенском районе осужден 27-летний мужчина, порезавший кухонным ножом колеса 18 автомобилей.
Как сообщает
Злоумышленнику назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 350 часов. Кроме того, в пользу трех потерпевших с него взыскано 22 800 рублей.
Напомним, 15 автомобилей повредил за одну ночь 26-летний мужчина в Балахне.
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