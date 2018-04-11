Источник рассказал о вертолете Ми-8, потерпевшем крушение в Хабаровске

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» упал 11 апреля в 11.30 (04.30 мск) на окраине Хабаровска. На борту находились шесть человек, все они погибли.
«Данный вертолёт был собран на Казанском вертолётном заводе, но он эксплуатируется уже с 1987 года. Казанское предприятие его не обслуживает и не контролирует эксплуатацию», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что вертолёт Ми-8 является одной из самых надежных машин в мире. Вертолеты данного типа производства Казанского вертолетного завода эксплуатируются в настоящее время более чем в 100 странах.
Агентство пока не располагает комментарием предприятия.
ПАО «Казанский вертолетный завод» производит семейство вертолетов Ми-8/17, которые эксплуатируются более чем в 100 странах мира. Выпускается широкий ряд модификаций этих вертолетов: транспортный, пассажирский, спасательный, десантно-транспортный и другие. В серийном производстве находится легкий двухдвигательный вертолет «Ансат», начато серийное производство многоцелевого транспортно-пассажирского вертолета Ми-38.
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