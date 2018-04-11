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09:58 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пьяная серовчанка укусила полицейского

Увез из кафе.

Жительницу Серова приговорили к году лишения свободы условно за применение насилия в отношении представителя власти. Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, 26-летняя женщина укусила полицейского.

Инцидент произошел 25 октября 2017 года в кафе-баре на улице Победы. Серовчанка, выпив, по всей видимости, изрядное количество спиртного, начала «вести себя ненадлежащим образом». Сотрудники общепита вызвали наряд полиции, который в итоге доставил нетрезвую даму в отдел. Там женщина начала проявлять агрессию к стражам порядка и в итоге вцепилась одному из них в предплечье.

Приговор суда в отношении нее вступил в законную силу.

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