В Екатеринбурге мужчину арестовали за неуплату алиментов

Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления судебных приставов. Согласно решению суда, горе-отец был обязан отчислять на содержание своего девятилетнего сына ¼ со всех видов заработка, однако деньги мальчик не получал.

Судебный пристав-исполнитель Орджоникидзевского районного отдела составил административный протокол в отношении должника и направил его в суд.