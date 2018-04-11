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09:57 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге мужчину арестовали за неуплату алиментов

Житель Екатеринбурга, задолжавший 140 тыс. рублей алиментов, был привлечен к административной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления судебных приставов. Согласно решению суда, горе-отец был обязан отчислять на содержание своего девятилетнего сына ¼ со всех видов заработка, однако деньги мальчик не получал.

Судебный пристав-исполнитель Орджоникидзевского районного отдела составил административный протокол в отношении должника и направил его в суд.

Рассмотрев материалы дела, суд признал должника виновным и назначил правонарушителю наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Если мужчина не одумается, следующей ступенью его биографии станет уголовное наказание.

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