В Екатеринбурге мужчину арестовали за неуплату алиментов
Житель Екатеринбурга, задолжавший 140 тыс. рублей алиментов, был привлечен к административной ответственности.
Житель Екатеринбурга, задолжавший 140 тыс. рублей алиментов, был привлечен к административной ответственности.
Об этом сообщает
Судебный
Рассмотрев материалы дела, суд признал должника виновным и назначил правонарушителю наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Если мужчина не одумается, следующей ступенью его биографии станет уголовное наказание.
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