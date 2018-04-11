Суд рассмотрит дело о похищении газопровода

По материалам дела, глава кооператива представил в Росреестр по Новосибирской области подложные документы и зарегистрировал на одну из принадлежащих ему фирм право собственности на газопровод протяженностью 7,8 км, построенный за счет денежных средств ЖСК, стоимостью более 45 млн руб.