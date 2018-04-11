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09:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд рассмотрит дело о похищении газопровода

Новосибирские следователи направили в суд дело председателя жилищно-строительного кооператива (ЖСК), который обвиняется в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ, санкция по ней — до десяти лет лишения свободы).

По материалам дела, глава кооператива представил в Росреестр по Новосибирской области подложные документы и зарегистрировал на одну из принадлежащих ему фирм право собственности на газопровод протяженностью 7,8 км, построенный за счет денежных средств ЖСК, стоимостью более 45 млн руб.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, злоумышленник ранее был судим. В июне 2014 года Кировский райсуд приговорил его к условному сроку за покушение на хищение газопровода высокого давления.

Константин Воронов

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