Суд рассмотрит дело о похищении газопровода
Новосибирские следователи направили в суд дело председателя
Новосибирские следователи направили в суд дело председателя
По материалам дела, глава кооператива представил в Росреестр по Новосибирской области подложные документы и зарегистрировал на одну из принадлежащих ему фирм право собственности на газопровод протяженностью 7,8 км, построенный за счет денежных средств ЖСК, стоимостью более 45 млн руб.
Как сообщили в
Константин Воронов
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.