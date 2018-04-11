Маршрутка протаранила припаркованные автомобили после ДТП в Челябинске
Авария произошла на улице Молодогвардейцев.
Авария произошла на улице Молодогвардейцев.
Авария с участием нескольких легковых автомобилей и маршрутного такси произошла на улице Молодогвардейцев в Челябинске, фотографиями с места происшествия горожане поделились в соцсети.
ДТП в районе остановки «Педучилище» произошло утром 11 апреля. По словам очевидцев, после столкновения двух легковых автомобилей, которые задели маршрутку, они изменила направление и помяла несколько припаркованных машин.
Напомним, ранее в Челябинске произошло столкновение маршрутного микроавтобуса с грузовым автомобилем: в результате ДТП пострадали женщина и пятилетний ребёнок.
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