Маршрутка протаранила припаркованные автомобили после ДТП в Челябинске

Авария с участием нескольких легковых автомобилей и маршрутного такси произошла на улице Молодогвардейцев в Челябинске, фотографиями с места происшествия горожане поделились в соцсети.

ДТП в районе остановки «Педучилище» произошло утром 11 апреля. По словам очевидцев, после столкновения двух легковых автомобилей, которые задели маршрутку, они изменила направление и помяла несколько припаркованных машин.