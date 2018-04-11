В зону паводка в Башкирии попали новые территории
Уфа. 11 апреля.
Уфа. 11 апреля.
Так, в 35 населенных пунктах за прошедшие сутки талыми водами подтопило 73 приусадебных участка. Всего с начала половодья поступило 403 таких обращения.
Кроме того, в результате подъема уровня воды в реках Тайрук, Стерля, Белекес, Берсианка, Большой Нугуш, Ока, Уршак за прошедшие сутки были подтоплены семь домов, 18 придомовых территорий и один участок дороги в восьми муниципалитетах республики. С начала паводка в результате разлива рек оказались подтопленными 35 придомовых территорий и семь домов, затоплен один дом, говорится в сообщении ведомства.
По данным
Как сообщалось, с 1 по 10 апреля было зарегистрировано 310 случаев подтопления талыми водами домов, придомовых территорий и участков улиц в 31 муниципалитете республики.
Ранее ГУ МЧС по Башкирии прогнозировало, что в случае реализации наихудшего сценария развития весеннего половодья в республике в зоне подтоплений может оказаться более 20 тыс. жилых домов в 257 населенных пунктах, в которых проживают около 80 тыс. человек, а также пять производственных предприятий.
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