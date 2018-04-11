Канализационные нечистоты затопили улицу в Актау
На дороге между 8-м и 23-м микрорайонами Актау прорвало канализационную трубу.
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На дороге между 8-м и 23-м микрорайонами Актау прорвало канализационную трубу.
Перекресток полностью затопило сточными водами — автомобили форсируют возникшую преграду, погружаясь в бурую жидкость почти на всю высоту колес, передает Tumba.kz.
На место прибыли сотрудники аварийной службы. Они ищут причину прорыва трубы.
Пока нечистоты сливаются в ближайший канализационный колодец.
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