Разобранный автобус пытались ввезти из Литвы под видом запчастей

11 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Попытку ввоза из Литвы автобуса под видом запчастей пресекли таможенники, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
Делалось это с целью занижения таможенных платежей на более чем Br100 тыс. Согласно документам, которые предоставил водитель грузового автомобиля в пункте пропуска «Бенякони», в адрес разных получателей следовали кузов автобуса, двигатель, колеса и другие запчасти. «Однако при проведении таможенного контроля установлено, что указанные товары при вывозе их с территории Евросоюза декларировались перевозчиком как автобус», — отметили в Гродненской региональной таможне. Товароведческая экспертиза подтвердила, что запасные части представляют собой единое транспортное средство, перемещаемое в разобранном виде.
Водитель и субъект хозяйствования привлечены к административной ответственности: им назначены крупные штрафы.
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