Разобранный автобус пытались ввезти из Литвы под видом запчастей

Делалось это с целью занижения таможенных платежей на более чем Br100 тыс. Согласно документам, которые предоставил водитель грузового автомобиля в пункте пропуска «Бенякони», в адрес разных получателей следовали кузов автобуса, двигатель, колеса и другие запчасти. «Однако при проведении таможенного контроля установлено, что указанные товары при вывозе их с территории Евросоюза декларировались перевозчиком как автобус», — отметили в Гродненской региональной таможне. Товароведческая экспертиза подтвердила, что запасные части представляют собой единое транспортное средство, перемещаемое в разобранном виде.