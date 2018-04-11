Огромный штраф может заплатить приморец за мужскую мечту

Источник: ДЕЙТА

Таможенники задержали посылку, в которой находилось 100 таблеток общим весом около 10 граммов, содержащих сильнодействующее вещество. Бандероль прибыла в приморский город из Республики Белоруси.

По данным экспертизы, в составе таблеток сильнодействующее вещество — тестостерон. Согласно действующему законодательству, оно запрещено к перемещению через границу. Установлен хозяин посылки — 18-летний местный житель. Молодой человек знал о запрете ввоза данного препарата, однако заказал его для личного употребления.

В отношении получателя посылки возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ» УК РФ. Теперь юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 миллиона.

Ранее прошла информация о том, что житель Владивостока, желая получить мощные мускулы, заказал в Республике Беларусь 160 таблеток и два флакона с жидкостью, в составе которых обнаружены станозолол и тестостерон.