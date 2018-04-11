Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
В США 50-летняя сенатор-инвалид родила второго ребенка
Власти собираются ввести нововведение, касающееся пенсий россиян
Брэд Питт уже полгода встречается с известным архитектором
«Мама, меня развели»Реальные истории краж денег с банковских карт
Китай не РФ, долги не прощает: министр обороны КНР посетил Минск
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
США готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Маникюр и педикюр в России будут делать по ГОСТам
120-килограммовый британец похудел и превратился в атлета
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Стало известно, когда вырастут коммунальные платежи в России
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
10Самые живописные мосты мира
10:54 (мск), источник: ДЕЙТА

Огромный штраф может заплатить приморец за мужскую мечту

Посылку с сильнодействующим веществом задержали в Находке, об этом DEITA. RU сообщили в Находкинской таможне.

Источник: ДЕЙТА

Таможенники задержали посылку, в которой находилось 100 таблеток общим весом около 10 граммов, содержащих сильнодействующее вещество. Бандероль прибыла в приморский город из Республики Белоруси.

По данным экспертизы, в составе таблеток сильнодействующее вещество — тестостерон. Согласно действующему законодательству, оно запрещено к перемещению через границу. Установлен хозяин посылки — 18-летний местный житель. Молодой человек знал о запрете ввоза данного препарата, однако заказал его для личного употребления.

В отношении получателя посылки возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ» УК РФ. Теперь юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 миллиона.

Ранее прошла информация о том, что житель Владивостока, желая получить мощные мускулы, заказал в Республике Беларусь 160 таблеток и два флакона с жидкостью, в составе которых обнаружены станозолол и тестостерон.

Екатерина Лапкина.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Дождь со снегом обещают синоптики во Владивостоке
Лидеры США, Франции и Англии не смогли решить судьбу Сирии
США обеспокоены возможностью гибели россиян при ударах по Сирии
Курс евро впервые за два года превысил 80 рублей
В Алжире разбился военный самолет, СМИ сообщили о 200 погибших
Центр Кудрина назвал приоритеты развития России
Сбежавшего из России «водочного короля» амнистировали
«Меня развели». Реальные истории краж денег с банковских карт
Нафтогаз прокомментировал цитату Меркель по «Северному потоку-2»
Спорт
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута Четвертьфиналы Лиги чемпионов оказались взрывными. Из игры уже выбыли два главных фаворита турнира, причем оба были прилюдно унижены
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь